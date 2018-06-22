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ترامب يحاول "فك شفرة" عبارة كتبت على ظهر زوجته!

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ترامب يحاول
Reuters
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فسّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في تويتر ما يمكن أن تعنيه الكلمات التي حملتها سترة زوجته ميلانيا.

وأعلن ترامب أن "عبارة (هذا الأمر حقا لا يهمني. ماذا عنكم أنتم؟) على سترة ميلانيا يقصد بها الأخبار الكاذبة. ميلانيا تعي إلى أي مدى هم غير نزيهين، وهذا الأمر بالفعل، لم يعد يقلقها".

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وكانت وسائل إعلام قد افترضت أن سيدة الولايات المتحدة الأولى ليست معنية حقا بمشاكل المهاجرين، فيما أكدت المتحدثة باسم ميلانيا عدم وجود أي معنى خفي على السترة.

عقيلة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب وهي ترتدي سترة كتب عليها "أنا حقا لا أهتم. ماذا عنكم؟" كانت مضت إلى المطار في طريقها إلى ولاية تكساس حيث تزور مركزا لإيواء أطفال مهاجرين فصلوا عن ذويهم.

المصدر: وكالات

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