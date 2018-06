وصول أحب أمريكي على قلب كيم إلى سنغافورة

وصل نجم كرة السلة الأمريكي المتقاعد دينيس رودمان إلى سنغافورة اليوم الاثنين، عشية قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هناك.

من اللافت أن رودمان قد أعلن الأسبوع الماضي على لسان المتحدث باسمه، أنه سيتوجه إلى قمة سنغافورة فقط إذا كانت خبرته في التواصل مع زعيم كوريا الشمالية مفيدة للجانب الأمريكي.

ويتمتع رودمان بعلاقات شخصية مميزة مع الزعيم الكوري الشمالي يمكن وصفها بـ"الصداقة" إن صح التعبير.

وسبق لرودمان وزار كوريا الشمالية 6 مرات في السنوات الماضية، إذ كانت زيارته الأخيرة لها صيف العام الماضي.

وفي الـ3 من فبراير 2013، حضر رودمان إلى جانب كيم جونغ أون مباراة بكرة السلة بين فريق Harlem Globetrotters الأمريكي والمنتخب الكوري الشمالي.

وخلال العام 2014 زار رودمان بيونغ يانغ 3 مرات بهدف تدريب لاعبي كرة السلة الشماليين، وفي يونيو الماضي قدم للزعيم الكوري الشمالي نسخة من كتاب The Art of the Deal الذي ألفه ترامب.

المصدر: تاس