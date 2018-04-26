موسكو ترفض تعديل الاتفاق النووي مع إيران

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا ترى إمكانية لتعديل الاتفاق النووي مع إيران أو إدخال إضافات عليه، معربة عن القلق إزاء تصريحات واشنطن وباريس الأخيرة بهذا الخصوص.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أما بخصوص خطة الأعمال المشتركة الشاملة (حول البرنامج النووي الإيراني) وكل ما يحدث حولها، فإن كل ذلك يثير قلقا جديا لدينا".

وأوضحت أن الحديث يدور تحديدا عن التصريحات الأخيرة للرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "روسيا أعلنت مرارا أننا لا نرى إمكانية لإعادة التصويت على هذه الوثيقة أو إدخال تعديلات أو إضافات عليها".

يتبع..