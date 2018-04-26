زاخاروفا: مباحثات بين لافروف وظريف وجاويش أوغلو السبت المقبل

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري مباحثات مع نظيريه الإيراني، محمد جواد ظريف، والتركي، مولود جاويش أوغلو، يوم السبت المقبل.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "في 28 أبريل سينعقد لقاء استثنائي سيجمع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وهي الدول الضامنة لعملية أستانا لدفع التسوية السورية".

ومن المخطط إجراء لقاءات ثنائية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيريه الإيراني والتركي على هامش المباحثات، وفقا لزاخاروفا.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن لافروف سيبحث أثناء لقائه الوزير الإيراني "مجموعة واسعة من المسائل، حيث سيتبادل الجانبان الآراء حول المواضيع الإقليمية والدولية الهامة، بما فيها تصعيد التوتر حول تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي" وهي اتفاقية موقعة في العام 2015 بين طهران والسداسية الدولية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المرفوضة سابقا على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا





