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طهران: اتهامات البحرين ملفّقة ومكررة

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طهران: اتهامات البحرين ملفّقة ومكررة
AFP ATTA KENARE
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اعتبر بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اتهامات البحرين لإيران بـ"تشكيل خلية إرهابية" ألقي القبض عليها في البحرين مؤخرا، ادعاءات ملفقة و"عارية عن الصحة".

وقال قاسمي: "كيل الاتهامات وطرح السيناريوهات المكررة، وتوجيه التهم الواهية للآخرين، لن يحل مشكلة حكومة البحرين مع مواطنيها".

وأضاف: "نحن نجدد نصح مسؤولي البحرين بالتمهيد للتعامل والحوار مع مواطنيهم، بدلا من التصعيد وتبني التوجهات الأمنية والعسكرية".

وأعلنت السلطات البحرينية السبت إحباطها عددا من "الأعمال الإرهابية" وقبضها على 116 "عنصرا إرهابيا"، متهمة إيران بالوقوف وراء هذه النشاطات.

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وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن التحريات، قد دلت على أن هذه العناصر "تنتمي إلى تنظيم إرهابي، عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله بتوحيد عدة تنظيمات إرهابية وجمعها في إطار واحد، إثر نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في ضرب هذه التنظيمات".

المصدر: وكالات

أحمد باديان

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