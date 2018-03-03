البحرين تعتقل 116 شخصا وتتهم إيران بدعمهم

أعلنت السلطات البحرينية إحباط عدد من "الأعمال الإرهابية" والقبض على 116 من "العناصر الإرهابية"، متهمة إيران بدعمهم.

وذكرت وزارة الداخلية البحرينية في بيان أن العناصر المعتقلين "تنوعت أدوارهم في التخطيط والإعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية، ما بين ناقل للعبوات المتفجرة ومنفذ ميداني، فضلا عن تولي عدد منهم مسؤولية تصنيع ونقل وتخزين المواد المتفجرة".

وأضاف البيان أن التحريات دلت على أن هذه العناصر، "تنتمي إلى تنظيم إرهابي، عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله من خلال توحيد عدة تنظيمات إرهابية وجمعها في إطار واحد، وذلك إثر نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في توجيه ضربات لهذه التنظيمات".

واتهم البيان، الحرس الثوري الإيراني وما أسماها بـ "أذرعه الإرهابية الخارجية" مثل كتائب عصائب أهل الحق في العراق، وحزب الله في لبنان، في دعم وتمويل وتدريب عناصر هذا التنظيم.

وقال إن التنظيم يخطط لاستهداف قيادات ومنتسبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية، متابعا أن التحريات أشارت إلى أن 48 من بين المقبوض عليهم، والبالغ عددهم 116، تلقوا تدريبات في معسكرات في إيران والعراق ولبنان.

المصدر: بنا