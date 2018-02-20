بيونغ يانغ: قد نشارك سيئول باستضافة دورة الألعاب الآسيوية

كشف مسؤول كوري شمالي عن احتمال مشاركة بلاده لجارتها الجنوبية في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية المزمع إقامتها في العام 2021.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مندوب كوريا الشمالية لدى اللجنة الأولمبية تشانغ أونغ قوله: "بيونغ يانغ قد تخصص منتجع ماسيكريونغ للتزلج لاستضافة تلك الألعاب".

وجاءت تصريحات تشانغ بعد أيام قليلة من قول حاكم إقليمي في كوريا الجنوبية إن إقليم غانغون الذي يستضيف دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية الحالية لعام 2018 يبحث اقتراح الجارة الشمالية بالمشاركة في استضافة الألعاب الشتوية الآسيوية لعام 2021.

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وبحسب ما ذكرت الوكالة فإنه لم تحدد بعد اسم المدينة التي ستستضيف تلك الدورة.

يذكر أن درجة التوتر في شبه الجزيرة الكورية انخفضت نسبيا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل إعادة بيونغ يانغ وسيئول فتح اتصالات بينهما منذ حوالي شهر ومشاركتهما في الأولمبياد الشتوي الـ23 الذي يقام في مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية من 9 إلى 25 فبراير/شباط الجاري.

المصدر: وكالات

أحمد باديان