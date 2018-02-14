كوريا الشمالية: مقدمات لتغير جذري نحو السلام في المنطقة

اعتبر سفير كوريا الشمالية لدى روسيا، كيم هيون جونغ، أن مقدمات ملائمة تشكلت في شبه الجزيرة الكورية للتغير الجذري للوضع في المنطقة باتجاه السلام وبدء التعاون المشترك.

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وقال كيم هيون جونغ، في حفلة عقدتها سفارة بلاده لدى موسكو، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ76 لمولد الزعيم الكوري الشمالي الراحل، كيم جونغ إل: "تمت في شبه الجزيرة الكورية، التي كان الوضع فيها على وشك حرب، تهيئة مقدمات ملائمة لتغيرات جذرية نحو السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية والتعاون والوحدة، والعالم كله يرحب بهذه التطورات".

وأضاف الدبلوماسي أن "الولايات المتحدة فقط أعربت عن استيائها من تحسن العلاقات بين شمال كوريا وجنوبها، وأعلنت بشكل علني عن مخططاتها لاستئناف التدريبات العسكرية العدائية فورا بعد اختتام دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الجارية، وبذلك كشفت الستار عن نواياها الحقيقية وعدم رغبتها في انخفاض درجة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وضمان السلام والاستقرار في آسيا الشمالية الشرقية".

وتابع مشددا: "جميع الأطراف التي تريد بكل الصدق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يجب عليها أن تدعم بنشاط الحوار وتحسين العلاقات بين شمال كوريا وجنوبها، بما في ذلك من خلال المبادرات التي نتقدم بها، بدل إقامة عراقيل لهتين العمليتين".

كما أكد سفير كوريا الشمالية على سعي بلاده لتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع جارتها روسيا.

يذكر أن درجة التوتر في هذه المنطقة انخفضت نسبيا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل إعادة بيونغ يانغ وسيئول فتح اتصالات بين الجانبين منذ حوالي شهر وسط مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي الـ23 الذي يقام في مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية من 9 إلى 25 فبراير/شباط.

وفي سياق متصل قررت سيئول وواشنطن تأجيل مناورات عسكرية سنوية مشتركة بين الجانبين إلى ما بعد الألعاب الأولمبية.

المصدر: إنترفاكس + وكالات

رفعت سليمان