الشيوخ الأمريكي يوافق على الميزانية ويحيل قانونها لمجلس النواب

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بعد طول عناء، على مشروع قانون الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2018-2019 وتمديد التمويل لإدارات الدولة حتى 23 مارس/آذار المقبل وأحاله لمجلس النواب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة بوليتيكو اليوم الجمعة، صوت العدد المطلوب من أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون، ومن ثم تمت إحالته للتصويت عليه في مجلس النواب.

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واضطرت إدارات الحكومة الأمريكية إلى تعليق أعمالها صباح الجمعة بسبب فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق على مشروع الميزانية الفيدرالية للعام المالي 2018. وانتهت مدة اتفاق الميزانية المؤقتة السابق منتصف ليل الجمعة.

وفى يوم الأربعاء أعلن الجمهوريون والديمقراطيون عن التوصل لاتفاق لمدة عامين حول الميزانية يهدف إلى وضع حد للتجاذب القائم واعتماد ميزانيات مؤقتة، يقدر أن ينمو فيها الإنفاق بمقدار 300 مليار دولار على مدى العامين القادمين. ولكن السناتور الجمهوري بول راند طالب في آخر لحظة بالتصويت على تعديله الذي ينص على التمويل ضمن الحدود الحالية للميزانية.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر الذي تضطر فيها الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن ممارسة مهامها، إذ انقطعت الوكالات الفدرالية في يناير/ كانون الثاني عن العمل لمدة 3 أيام بسبب التأخير في اعتماد مشروع القانون المالي المؤقت المقبل، ثم اعتمدت الميزانية حتى 8 فبراير / شباط الجاري فقط.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس