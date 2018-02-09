الحكومة الأمريكية تضطر لتعليق عملها للمرة الثانية خلال شهر!

فشل الكونغرس الأمريكي في التوصل إلى توافق على الميزانية العامة حتى منتصف الليلة الماضية، ما يضطر الوكالات الاتحادية لتعليق عملها تلقائيا بسبب غياب المخصصات اللازمة لتسيير شؤونها.

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وقال مجلس الشيوخ على موقعه على الإنترنت، إن أعمال المجلس الأعلى للكونغرس ستستمر بعد الساعة 00:01 (08:01 بتوقيت مكّة المكرمة)، أي بعد انتهاء الموعد الأخير لإقرار الميزانية.

وأعلن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس يوم الأربعاء اتفاقا لمدة عامين بشأن الميزانية يهدف إلى إنهاء الاعتمادات الدائمة وإقرار ميزانيات مؤقتة، في وقت يقدر أن ينمو فيه الإنفاق بمقدار 300 مليار دولار على مدى العامين القادمين، بيد أن السيناتور الجمهوري راند بول طالب في آخر لحظة بالتصويت على تعديله الذي ينص على التمويل ضمن الحدود الحالية.

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وهذه هي المرة الثانية خلال شهر الذي تضطر فيه الحكومة الأمريكية للتوقف عن العمل. إذ انقطعت الوكالات الفدرالية لمدة ثلاثة أيام عن ممارسة مهامها في يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب التأخير في اعتماد مشروع القانون المؤقت المقبل، ثم تمت الموافقة على الميزانية فقط حتى 8 فبراير/ شباط الجاري.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس