البيت الأبيض: ترامب لن يتفاوض على الهجرة لحين عودة الحكومة للعمل

أكّدت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان، أنه لن يبدأ مفاوضات بشأن الهجرة لحين موافقة الديمقراطيين على إعادة عمل الحكومة.

وقالت ساندرز: "ترامب لن يتفاوض بشأن إصلاح الهجرة حتى يكف الديمقراطيون عن المناورات ويعيدوا عمل الحكومة".

يذكر أن مؤسسات الحكومة الفدرالية الأمريكية توقفت اليوم السبت، عن العمل بشكل جزئي بعد فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 رغم المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

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وأصدر البيت الأبيض بيانا مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأمريكية عند منتصف ليلة الجمعة، أنحى فيه باللائمة على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في عرقلة إقرار الميزانية، وقال إنه "لن يتفاوض على الهجرة"، وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.

وورد في البيان‬: "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة".

من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، توجيهاتها للجيش والمؤسسات التابعة لها ترشدهم فيها إلى الخطوات اللازم اتخاذها حال طالت مدة الإغلاق (للحكومة).

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي