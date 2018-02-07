السلطات الأمريكية توجه لـ36 شخصا بينهم روسي تهما بـ "الاحتيال السيبراني"

وجهت السلطات الأمريكية تهما لـ36 شخصا بينهم روسي بالضلوع في الاحتيال السيبراني، حسبما نقلته مصادر إعلامية.

وأكد بيان لوزارة العدل الأمريكية اعتقال 13 شخصا في الولايات المتحدة للاشتباه بالمشاركة في مخططات إجرامية ألحقت أضرارا تبلغ 530 مليون دولار.

وأضاف البيان أن السلطات وجهت تهما لـ36 شخصا، بعضهم غيابيا، وبينهم المواطن الروسي أندريه نوفاك.

وفي سياق آخر سلمت إسبانيا في الـ2 فبراير/شباط المواطن الروسي الآخر بيتر ليفاشوف للسلطات الأمريكية التي تشتبه بقيام ليفاشوف بـ"تشكيل بنية تحتية إلكترونية عالمية لممارسة النشاطات غير المشروعة" ومن بينها الاحتيال الإلكتروني وإلحاق ضرر بالآخرين وسرقة البيانات الشخصية.

فيما نفي ليفاشوف في محكمة بريدجيبورت بولاية كونيتيكوت تهمة الاحتيال الإلكتروني.

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المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين