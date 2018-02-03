الروسي الذي سلمته إسبانيا لأمريكا ينفي تورطه في جرائم سبرانية

نفى المواطن الروسي بيتر ليفاشوف،الذي سلمته إسبانيا للسلطات الأمريكية يوم 2 فبراير، في محكمة بريدجيبورت (بولاية كونيتيكوت) تهمة الاحتيال الكمبيوتري.

وأكد محامي الدفاع إيغور ليتفاك أن ليفاشوف يصر على براءته، وذكر المحامي أن المبرمج الروسي سيبقى في السجن الأمريكي حتى يوم الاثنين على الأقل.

وقالت الشرطة الإسبانية قبيل ترحيل ليفاشوف، إن السلطات الأمريكية تشتبه بقيام ليفاشوف بـ "تكوين بنية تحتية إلكترونية عالمية لممارسة النشاطات غير المشروعة". ومن بينها الاحتيال الكمبيوتري وإلحاق ضرر بالآخرين وسرقة البيانات الشخصية.

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واحتجز ليفاشوف في إسبانيا بطلب من الولايات المتحدة في أبريل 2017 في برشلونة، حيث كان يقيم مع عائلته، ويؤكد الأمريكيون أن ليفاشوف شكل شبكة كمبيوترية من نموذج "Kelihos botnet" وعبرها كان يرتكب جرائم بما في ذلك مراقبة مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر والسيطرة عليها، لنشر الفيروسات وابتزاز المال.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين