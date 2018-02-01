الأمن الروسي: الهجمات السبرانية  تتحوّل إلى المرافق الحيوية

لم تعد الجرائم السبرانية، حصرا على "الرومانسيين المنفردين" بل تحولت إلى نشاطات تنفذها مجموعات منظمة تستخدم أحدث التكنولوجيات المتوفرة.

وذكر الخبير إيفان مينايف، من مركز مكافحة الجرائم السبرانية في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تستهدف فقط بوابات محددة منفردة في الإنترنت بل أخذت تستهدف مواقع ومنشآت حيوية جدا في البنى التحتية.

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وقال في كلمة له اليوم خلال المنتدى الوطني لأمن المعلومات "Infoforum 2018": "بات واضحا أن الهجمات السبرانية أخذت تتحول، من استهداف مواقع شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، إلى التركيز على المنشآت الحيوية الهامة جدا وذلك بهدف افتعال حوادث تكنولوجية فيها تتسبب بكوارث بيئية واضطرابات اجتماعية".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين