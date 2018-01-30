صحيفة: هاكرز من كوريا الشمالية يهاجمون إسرائيل

أفادت صحيفة "سانكي" اليابانية بأن هاكرز من كوريا الشمالية هاجموا الأنظمة الإلكترونية لشركة الطاقة الإسرائيلية من أجل التدرب على اختراق أفضل أنظمة الحماية الإلكترونية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشركة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها تواجه أكثر من 6 آلاف هجوم إلكتروني يوميا، تستهدف أنظمتها الإلكترونية، وأن مصدر غالبية الهجمات كان من منطقة الشرق الأوسط، لكن منذ العام الماضي بدأ الخبراء يرصدون تنامي الهجمات من كوريا الشمالية.

وأشار أحد الخبراء إلى المستوى المتقدم للبرمجيات الخبيثة التي يستخدمها الهاكرز من كوريا الشمالية.

ولفتت المصادر في الشركة إلى أن أهداف الهاكرز غير واضحة، ويرجح أنهم يقومون بهجماتهم من أجل التدريب، علما بأن شركة الطاقة الإسرائيلية تتمتع بإحدى أفضل منظومات الحماية الإلكترونية في العالم.

واعتبر الخبراء في الشركة أن لدى الهاكرز من كوريا الشمالية قدرات حقيقية لإلحاق الأضرار بالبنية التحتية للولايات المتحدة واليابان وغيرهما من الدول.

المصدر: تاس

أنطون زوييف