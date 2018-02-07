زلزال جديد بقوة 5,7 درجة يضرب الساحل الشرقي لتايوان

ضرب زلزال جديد بقوة 5,7 درجة الساحل الشرقي لجزيرة تايوان مساء الأربعاء.

وذكر مصدر حكومي أن الزلزال ضرب مدينة "هوا لين" السياحية وهي نفس المنطقة، التي تعرضت لزلزال يوم أمس أسفر عن سقوط 5 قتلى و243 مصابا.

وأكدت مصادر في الدفاع المدني أن بين جرحى زلزال أمس، أشخاص من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والتشيك.

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ولا تزال عمليات الإنقاذ وسط أنقاض المبان المنهارة مستمرة اليوم الأربعاء للبحث عن نحو 60 مفقودا بعد زلزال الأمس، الذي بلغت قوته 6,4 درجة.

المصدر: رويترز

علي جعفر