قتلى وجرحى بزلزال قوي ضرب شرق تايوان

سقط قتيلان على الأقل وأصيب 100 آخرون بزلزال апно قوته 6,4 درجات ضرب شرق جزيرة تايوان مساء الثلاثاء، على بعد 22 كم شمال شرقي مدينة "هوا لين" وعلى عمق كيلومتر واحد.

وتسبب الزلزال بأضرار مادية كبيرة من ضمنها انهيار فندق، بحسبما أفادت السلطات التايوانية.

وقالت الحكومة إن جسرا في مدينة "هوا لين" الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان سيغلق، وإن هيكل فندق مال بقوة الزلزال.

وأكد مسؤول من إدارة الإطفاء في وزارة الداخلية أن أشخاصا حوصروا داخل مبان في المدينة عقب الزلزال.

DEVELOPING: Multiple buildings seen toppled and collapsed in city of Hualien after prelim. magnitude 6.4 earthquake strikes off northeast coast of Taiwan pic.twitter.com/b9Kzz4owyY — Breaking911 (@Breaking911) February 6, 2018

#BREAKING PHOTO: Major damage in Taiwan after strong earthquake hits the region



Pics via @SoniaSu_pic.twitter.com/BYfP1DrDgz — Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) February 6, 2018

وكان زلزال بلغت شدته 6.1 درجة قد ضرب منطقة قريبة الأحد الماضي.

المصدر: وكالات

علي جعفر