المعارضة الألمانية تطالب ميركل بتجميد التعاون العسكري مع تركيا

طالبت أحزاب ألمانية معارضة الحكومة بوقف التعاون العسكري مع تركيا عقب تقارير أظهرت استخدام الجيش التركي دبابات ألمانية في عمليته العسكرية ضد الأكراد في عفرين شمالي سوريا.

ودعا حزبا "الخضر" و"اليسار" المعارضان إلى وقف صادرات السلاح الألمانية إلى تركيا.

ووجهت خبيرة شؤون الدفاع في حزب الخضر المعارض أنغيزتسكا بروغر انتقادا شديدا بخصوص التقارير الإعلامية التي أظهرت دبابات ألمانية من نوع ليوبارد في عفرين.

ودعت في مقابلة أجرتها معها صحيفة "هايلبرونر شتيمه" الألمانية إلى الوقف الفوري لجميع صادرات الأسلحة إلى تركيا.

وأضافت بروغر أن سياسية المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الخارجية زيغمار غابرييل تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أخفقت بشكل كارثي".

من جانبه، دعا حزب اليسار المعارض لاحتجاجات مناهضة للعملية العسكرية التركية في سوريا، وجاء في بيان مشترك للحزب وكتلته البرلمانية الثلاثاء: "هذه الحرب الجديدة لنظام أردوغان ضد الكرديات والأكراد في سوريا تعد جريمة".

ووصف الحزب العملية العسكرية بأنها مخالفة للقانون الدولي وبأنها "عار".

إقرأ المزيد

وكانت تركيا بدأت عمليتها العسكرية "غصن الزيتون" في عفرين شمالي سوريا في الـ20 من يناير، وهي تهدف إلى القضاء على الوحدات الكردية المسلحة التي تعتبرها إرهابية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله