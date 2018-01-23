الأركان التركية: مقتل 260 مسلحا كرديا في عفرين

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل 260 مسلحا كرديا خلال عملية "غصن الزيتون" العسكرية في مدينة عفرين السورية.

وقال الجيش التركي في بيان الثلاثاء إن " 260 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلي داعش، قتلوا في العمليات العسكرية في عفرين السورية".

وأشار البيان إلى أن العملية العسكرية "غصن الزيتون" في عفرين السورية مستمرة وفقا لما كان مخططا له في يومها الرابع.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تجري حاليا "عملية غصن الزيتون" العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردي، وقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمالي سوريا.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز + وكالات

أحمد باديان