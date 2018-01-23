الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا العملية العسكرية التركية في عفرين

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث خلال اتصال هاتفي، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان العملية التركية في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين: "أكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل النشط المشترك لحل للأزمة، يقوم على مبادئ الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي سوريا واحترام سيادتها".

وأضاف "تمت مناقشة الإعداد النهائي للمؤتمر القادم للحوار الوطني السوري في سوتشي. وأعرب الجانبان عن أملهما في أن يكون المؤتمر ممثلا بطبيعته، وأن يخدم مسألة البحث عن تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية أستانا".

وأشار الكرملين، إلى أنه "تم التأكيد مع الارتياح، لديناميكية تطوير العلاقات الروسية التركية الإيجابية، في مختلف المجالات".

المصدر: تاس

إياد قاسم