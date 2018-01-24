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إصابة 3 أشخاص في هجوم مسلح في اسطنبول

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إصابة 3 أشخاص في هجوم مسلح في اسطنبول
Reuters
عنصر من القوات الخاصة بالشرطة التركية
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أصيب 3 أشخاص بجروح في هجوم مسلح نفذه مجهولان أمام أحد الملاهي في حي بشيكطاش في مدينة اسطنبول التركية.

وقالت وكالة الأناضول، إن المجرمين تمكنا من الفرار من مكان الاعتداء بواسطة دراجة نارية. 

وذكرت أن شرطة اسطنبول طوقت مكان الحادث وفرضت القوات الخاصة تدابير أمنية مشددة هناك، مستخدمة العربات المدرعة.

وأضافت الوكالة التركية أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين الثلاثة إلى مستشفيات قريبة، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن حالة أحد المصابين حرجة بسبب إصابته بطلقة في رأسه.

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والتحقيق مستمر لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما لم يصدر حتى الآن أي بيان عن الشرطة حول الحادث.

المصدر: وكالة الأناضول

ادوارد سافين

 

 

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