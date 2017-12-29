اعتقال 75 شخصا في تركيا للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي

ألقت الشرطة التركية القبض على ما لا يقل عن 75 شخصا في أنقرة وإسطنبول، يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بأن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على 29 شخصا خلال العملية الأمنية فجر اليوم في أنقرة، بعد أن أصدر المدعي العام مذكرات اعتقال بحق 46 مشتبها بهم، غالبيتهم مواطنون أجانب.

وفي إسطنبول تم القبض على 46 شخصا، بينهم 43 أجنبيا.

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ويشار إلى أن عددا من الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أثناء الاحتفالات بعيد رأس السنة.

وتقوم تركيا بتشديد الإجراءات الأمنية مع اقتراب الذكرى السنوية للهجوم الإرهابي على ناد ليلي في إسطنبول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، أسفر عن مقتل 39 شخصا.

المصدر: الأناضول

أنطون زوييف