السلطات التركية تعتقل 170 شخصا بتهم الإرهاب

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الخميس، القبض على نحو 170 شخصا يشتبه بصلاتهم بتنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية أنه تم القبض على 38 شخصا، بينهم مواطنون سوريون، في محافظة بورصة شمال غربي البلاد، للاشتباه بصلاتهم بتنظيم "داعش".

وفي إطار العمليات الأمنية ضد أتباع "داعش"، ألقي القبض على 22 شخصا في 3 محافظات جنوب شرق تركيا، و5 أشخاص في محافظة مانيسا غرب البلاد، و3 مواطنين عراقيين في محافظة صقاريا شمال غربي البلاد، و8 أشخاص في معمورة العزيز (شرق البلاد)، و17 شخصا في غازي عنتاب بالإضافة إلى 6 أجانب في إسطنبول، بينهم امرأة.

وفي محافظة بينكل شرق البلاد أصدرت مذكرات اعتقال بحق 26 شخصا، وتم القبض على 21 منهم في وقت لاحق من اليوم.

بالإضافة إلى ذلك تم القبض على 15 شخصا خلال عملية ضد حزب العمال الكردستاني في أنقرة، و18 آخرين في محافظة أضنة جنوبي البلاد.

ويتهم الموقوفون بترويج الدعاية لحزب العمال الكردستاني على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتقوم تركيا بتشديد الإجراءات الأمنية مع اقتراب الذكرى السنوية للهجوم الإرهابي على ناد ليلي في إسطنبول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، الذي أسفر عن مقتل 39 شخصا.

المصدر: الأناضول

أنطون زوييف