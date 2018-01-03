رافائيل الإسرائيلية تؤكد إلغاء الهند لصفقة توريد الصواريخ المضادة للدروع

قالت شركة "رفائيل" الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن وزارة الدفاع الهندية ألغت رسميا صفقة توريد صواريخ "Spike" المضادة للدبابات من إسرائيل.

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وكانت قيمة هذه الصفقة تبلغ نحو 500 مليون دولار وتكشف المستوى الرفيع للعلاقات الثنائية بين إسرائيل والهند.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "تعبر شركة رفائيل عن أسفها لهذا القرار ولا تزال متمسكة بالتعاون مع وزارة الدفاع الهندية واستراتيجيتها الخاصة لمواصلة العمل في الهند وهي السوق المهمة التي قامت إسرائيل بتزويدها خلال أكثر من 20 سنة بالمنظومات الأكثر تقدما".

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا