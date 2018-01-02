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الهند تلغي صفقة ضخمة مع إسرائيل

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الهند تلغي صفقة ضخمة مع إسرائيل
Reuters
الجيش الهندي
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ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الحكومة الهندية ألغت رسميا صفقة ضخمة مع تل أبيب، بقيمة نصف مليار دولار كانت ستستورد الهند بموجبها صواريخ مضادة للدروع من إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن شركة رفائيل الإسرائيلية للأسلحة تبلغت، اليوم الثلاثاء بشكل رسمي من الطرف الهندي، إلغاء الصفقة.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منتصف يناير/كانون الثاني الجاري إلى الهند.

المصدر: وكالات

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