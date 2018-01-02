الهند تلغي صفقة ضخمة مع إسرائيل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الحكومة الهندية ألغت رسميا صفقة ضخمة مع تل أبيب، بقيمة نصف مليار دولار كانت ستستورد الهند بموجبها صواريخ مضادة للدروع من إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن شركة رفائيل الإسرائيلية للأسلحة تبلغت، اليوم الثلاثاء بشكل رسمي من الطرف الهندي، إلغاء الصفقة.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منتصف يناير/كانون الثاني الجاري إلى الهند.

المصدر: وكالات