ومن أبرز النقاط التي اتفق عليها أعضاء الحلف الـ32 هي:

ورغم كل ما سبق، فقد نشر الناتو بيانا يحمل شعارا مكررا بأن "أهدافه دفاعية بحتة"، وأنه "لا يسعى لمواجهة روسيا، وهو مستعد للحفاظ على قنوات الاتصال مع موسكو".

المصدر: RT