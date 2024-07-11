مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 06:06 GMT

    على ماذا اتفق أعضاء الناتو في ذكرى تأسيسه الـ75؟

    توافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، خلال القمة المنعقدة في واشنطن، في الذكرى الـ 75 لتأسيس الحلف، على مجموعة من النقاط، أبرزها زيادة الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

    على ماذا اتفق أعضاء الناتو في ذكرى تأسيسه الـ75؟
    Globallookpress

    ومن أبرز النقاط التي اتفق عليها أعضاء الحلف الـ32 هي:

    ورغم كل ما سبق، فقد نشر الناتو بيانا يحمل شعارا مكررا بأن "أهدافه دفاعية بحتة"، وأنه "لا يسعى لمواجهة روسيا، وهو مستعد للحفاظ على قنوات الاتصال مع موسكو".

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم

    زيلينسكي يعلن عن "تنبؤاته" في حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض