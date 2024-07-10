مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 22:04 GMT

    دول "الناتو" توافق على الالتزام بإنفاق دفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي

    أكدت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" يوم الأربعاء في البيان الختامي للقمة التي عقدت بالولايات المتحدة التزامها بإنفاق دفاعي عند مستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

    دول "الناتو" توافق على الالتزام بإنفاق دفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي
    AP

    وسبق أن ذكر عدد من دول الحلف حاجة "الناتو" إلى تحمل المزيد من الالتزامات بشأن الإنفاق الدفاعي.

    وقالت الدول في البيان الختامي: "نؤكد من جديد التزامنا المستمر بالتنفيذ الكامل لالتزام الاستثمار الدفاعي المتفق عليه في فيلنيوس (بحد أدنى 2% من الناتج المحلي الإجمالي) وندرك أنه يجب بذل المزيد من الجهود بسرعة للوفاء بالتزاماتنا كحلفاء في الناتو".

    كما أشارت إلى أن "الإنفاق يزيد في بعض الحالات عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي كضرورة لسد الفجوات".

    ويوم الأحد الماضي، أعلنت نائبة وزير الدفاع الإستوني تولي دونتون أن حلف "الناتو" سيبحث في قمة لاهاي عام 2025 زيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء من 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي، إلى 3% منه.

    والجدير ذكره أن من المتوقع أن تحقق 23 دولة فقط من بين الدول الأعضاء في "الناتو" البالغ عددها 32 دولة هدف الإنفاق العسكري بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

    وتعقد قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن يومي 9 و11 يوليو الجاري، ويتركز جدول الأعمال على ثلاثة مواضيع رئيسية: تعزيز دور الحلف في تنسيق وتمويل المساعدة العسكرية لكييف، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، فضلا عن توسيع الشراكات مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتنامية بين الغرب والصين.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم

    زيلينسكي يعلن عن "تنبؤاته" في حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم