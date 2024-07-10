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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 22:52 GMT

    الصين تعترض على وصفها في بيان الناتو بأنها "تهديد"

    أعربت السفارة الصينية لدى واشنطن عن اعتراضها على وصف جمهورية الصين الشعبية في بيان الناتو باعتبارها "تهديدًا"، ودعت التحالف إلى الكف عن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.

    الصين تعترض على وصفها في بيان الناتو بأنها "تهديد"
    Sputnik

    وقالت البعثة الدبلوماسية في تعليق على البيان الصادر عن حلف شمال الطلسي يوم الأربعاء، إن "تضخيم فرضية ما يسمى بـ"التهديد الصيني" لا طائل منه على الإطلاق".

    وأكدت أن الصين تعارض بشدة استخدام دول الناتو لمشاكل النقاط الساخنة الإقليمية لتشويه سمعة الصين والتحريض على حرب باردة جديدة".

    ودعت بكين حلف شمال الأطلسي إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة التي تجاوزها الزمن، فضلا عن "التصرفات الخطيرة التي تغرق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الفوضى".

    وشددت السفارة الصينية في واشنطن على أن "ما ينبغي عليهم فعله هو اتخاذ بعض الإجراءات البناءة لاستعادة الأمن والاستقرار في كل من أوروبا والعالم أجمع".

    وفي وقت سابق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن دول الحلف، في إعلانها خلال القمة المنعقدة في الولايات المتحدة، بعثت للصين "الرسالة الأكثر جدية" تطالبها فيها بوقف التعاون مع روسيا، الذي وفقا للناتو "لا يمكنه إلا الإضرار بمصالح وسمعة حلف شمال الأطلسي".

    المصدر: نوفوستي

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