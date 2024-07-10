وقالت البعثة الدبلوماسية في تعليق على البيان الصادر عن حلف شمال الطلسي يوم الأربعاء، إن "تضخيم فرضية ما يسمى بـ"التهديد الصيني" لا طائل منه على الإطلاق".

وأكدت أن الصين تعارض بشدة استخدام دول الناتو لمشاكل النقاط الساخنة الإقليمية لتشويه سمعة الصين والتحريض على حرب باردة جديدة".

ودعت بكين حلف شمال الأطلسي إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة التي تجاوزها الزمن، فضلا عن "التصرفات الخطيرة التي تغرق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الفوضى".

وشددت السفارة الصينية في واشنطن على أن "ما ينبغي عليهم فعله هو اتخاذ بعض الإجراءات البناءة لاستعادة الأمن والاستقرار في كل من أوروبا والعالم أجمع".

وفي وقت سابق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن دول الحلف، في إعلانها خلال القمة المنعقدة في الولايات المتحدة، بعثت للصين "الرسالة الأكثر جدية" تطالبها فيها بوقف التعاون مع روسيا، الذي وفقا للناتو "لا يمكنه إلا الإضرار بمصالح وسمعة حلف شمال الأطلسي".

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المصدر: نوفوستي