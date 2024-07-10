وأوضح ستولتنبرغ في كلمة القاها خلال اجتماع قمة "الناتو" اليوم في واشنطن أن الحديث جار حاليا حول تقريب أوكرانيا من الحلف وليس ضمها إليه.

وأشار إلى أنه لقبول دولة في حلف "الناتو" يتطلب الأمر التوصل إلى اتفاق شامل، مضيفا أن دول الحلف توصلت إلى اتفاق على أن تصبح أوكرانيا عضوا في الناتو، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن الموعد.

وتابع: "يمكنني القول إننا حاليا ن نعمل على تقريب أوكرانيا من العضوية في الحلف.

ولفت ستولتنبرغ إلى أن التزام الناتو بدعم أوكرانيا عسكريا على المدى البعيد سيسرّع إنهاء الحرب.

وشدد على أن عدم التزام بعض الحلفاء بوعودهم تجاه أوكرانيا وضع جنود الجيش الأوكراني في مأزق حقيقي.

وأكد أن حزمة المساعدات العسكرية المزمعة لأوكرانيا ستساعدها على الانضمام إلى الناتو، مشيرا إلى أن هناك نظرة وكأن واشنطن وحدها تؤمن احتياجات أوكرانيا العسكرية وهذا غير صحيح.

وتنعقد قمة "الناتو" في واشنطن في الفترة من 9-11 يوليو، فيما ذكرت "بلومبرغ" سابقا أن الوفد المرافق لزيلينسكي كان غير سعيد لأن التحالف لم يقم بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى صفوفه في هذه القمة.

المصدر: تاس