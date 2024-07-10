وتنعقد قمة "الناتو" في واشنطن في الفترة من 9-11 يوليو، فيما ذكرت "بلومبرغ" سابقا أن الوفد المرافق لزيلينسكي كان غير سعيد لأن التحالف لم يقم بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى صفوفه في هذه القمة.

وكتبت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة: "توصل حلفاء (الناتو) إلى اتفاق بشأن البيان الختامي للقمة".

وكانت مسودة الإعلان، كما نقلته شبكة "سي إن إن"، قد تضمنت وصف عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" بأنها "لا رجعة فيها"، وقال مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه، إن البيت الأبيض "يدعم استخدام هذه الكلمة في البيان الختامي إذا أكدت الوثيقة كذلك أن عمل أوكرانيا في الإصلاحات الديمقراطية يجب أن يستمر".

ومن المتوقع أن يشمل البيان الختامي هذه الكلمة، وهو ما يمكن اعتباره، وفقا لـ "سي إن إن" بمثابة "إشارة مهمة لكييف وموسكو".

المصدر: نوفوستي