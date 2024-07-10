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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 21:59 GMT

    الناتو يعلن عزمه تعميق التعاون مع دول آسيا والمحيط الهادئ

    أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو" يوم الأربعاء في البيان الختامي للقمة التي عقدت بالولايات المتحدة، أنه يعتزم تعميق التعاون مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

    الناتو يعلن عزمه تعميق التعاون مع دول آسيا والمحيط الهادئ
    AP

    وذكر البيان أن "منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، نظرا لأن التطورات هناك تؤثر على الأمن الأوروبي الأطلسي.. نحن نعمل على تعميق الحوار لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز تعاوننا العملي، بما في ذلك من خلال المشاريع الرئيسية في مجالات دعم أوكرانيا".

    وأشار البيان إلى خطط لعقد اجتماعات لممثلي "الناتو" مع زعماء أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا لمناقشة التعاون، ويوضح الحلف أيضا أنه يعتبر الصين تهديدا أمنيا، بما في ذلك بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا.

    وتعقد قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن يومي 9 و11 يوليو الجاري، ويتركز جدول الأعمال على ثلاثة مواضيع رئيسية: تعزيز دور الحلف في تنسيق وتمويل المساعدة العسكرية لكييف، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، فضلا عن توسيع الشراكات مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتنامية بين الغرب والصين.

    المصدر: RT

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