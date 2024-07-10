وقالت الإدارة الرئاسية الأمريكية: "سيعلن الحلفاء نيتهم تقديم تمويل أساسي بحد أدنى قدره 40 مليار يورو خلال العام المقبل لأوكرانيا".

وكان فلاديمير زيلينسكي قد رفع لحلفائه المجتمعين في قمة "الناتو" قائمة جديدة بالأسلحة التي يحتاجها لـ"الانتصار على روسيا"، مطالبا إياهم بتسليم قواته جميع مقاتلاتهم "إف 16" والمزيد من دبابات "أبرامز" كما طالب زيلينسكي بالمزيد من الدفاعات الجوية متذرعا بأن الأنظمة التي وعده الغرب بها غير كافية.

ودعا إلى رفع الحظر عن مدى توجيه الضربات، وتزويده بصواريخ تمكنه من استهداف القواعد العسكرية الروسية على بعد مئات الكيلومترات في عمق روسيا "لتدمير طائراتها".

وأكد لرعاته أن "المزيد من المساعدات الأمريكية ستساعد أوكرانيا في مواصلة ضرب الأهداف الروسية في القرم، وطرد الجيش الروسي من جنوبي البلاد".

وانطلقت قمة "الناتو" في واشنطن مساء أمس الثلاثاء وستستمر حتى غدا الخميس.

المصدر: RT