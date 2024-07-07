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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 21:40 GMT

    قوات كييف تستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ 5 قذائف خلال 10 دقائق

    أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في لجنة التنسيق المشتركة (JCCC) بإطلاق القوات الأوكرانية الأحد 5 قذائف عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك خلال 10 دقائق.

    قوات كييف تستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ 5 قذائف خلال 10 دقائق
    ria.ru

    وجاء في بيان المكتب عبر "تيليغرام الأحد أنه في تمام الساعة 21:10 م تم استهداف قرية كوراخوفو في منطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك بـ 3 قذائف "ناتو" من عيار 155 ملم من قبل القوت الأوكرانية.

    وأضاف البيان أنه في تمام الساعة  21:20  تم استهداف قرية كوراخوفو  مجددا بقذيفتي "ناتو" من عيار 155 ملم.

    وتقع منطقة بتروفسكي على المشارف الغربية لمدينة دونيتسك، وهي أبعد جزء من المدينة عن المركز.

    وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".

    فيما يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها بحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

    المصدر: نوفوستي 

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