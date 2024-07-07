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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 15:28 GMT

    الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لـ5 صواريخ HIMARS في ميليتوبول

    أسقطت منظومة الدفاع الجوي الروسية اليوم الأحد 5 صواريخ من طراز HIMARS فوق مدينة ميليتوبول، وسقطت شظايا أربعة منها شمالي المدينة.

    الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لـ5 صواريخ HIMARS في ميليتوبول
    ria.ru

    وذكرت إدارة مدينة ميليتوبول عبر "تيليغرام" في بيان رسمي: "وفقا للخدمات العملياتية، تم إسقاط 5 صواريخ معادية من طراز HIMARS MLRS فوق ميليتوبول، لكن شظايا 4 منها سقطت شمالي المدينة".

    وأضاف البيان: "وأسفر سقوط هذه الصواريخ عن اندلاع النيران في العشب الجاف في موقع الحادث".

    ولفتت الإدارة إلى أن طواقم فرق الطوارئ تعمل على احتواء الحريق وتفقد الأضرار.

    وقال فلاديمير روغوف، رئيس لجنة الشؤون السيادية والمشاريع الوطنية ودعم قدامى المحاربين في الغرفة الاجتماعية الروسية، أنه تمت السيطرة على الحريق، وأن الحريق كان محصورا محليا.

    وأضاف روغوف أنه تم وفقا للبيانات الأولية إسقاط جميع الصواريخ الخمسة من قبل الدفاعات الجوية الروسية، وتساقطت شظاياها على الضواحي الشمالية بالقرب من المطار وفي الضواحي، واندلعت الحرائق في مواقع التحطم.

    وأعلنت الدفاع الروسية تحرير بلدة تشيغاري في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1590 عسكريا أوكرانيا وتدمير بطارية "باتريوت" أمريكية وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ الأوكرانية في 24 ساعة.

    المصدر: RT

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