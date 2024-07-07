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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 12:53 GMT

    الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك ويقضي على 1590 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

    أعلنت الدفاع الروسية تحرير بلدة تشيغاري في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1590 عسكريا أوكرانيا وتدمير بطارية "باتريوت" أمريكية وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ الأوكرانية في 24 ساعة.

    الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك ويقضي على 1590 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

    وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

    • عززت قوات "الشمال" الروسية مواقعها وصدت 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 175 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية وآليات له ومدرعات "كوزاك" أوكرانية و"همفي" أمريكية ومحطة للحرب الإلكترونية.
    • عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وكبدت العدو 450 قتيلا ودمرت مدافع غربية وأسلحة له ومستودعي ذخيرة ومحطتين للحرب الإلكترونية.
    • حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 380 عسكريا، ودبابة ومدافع غربية و9 مستودعات للذخيرة ومحطتي حرب إلكترونية.
    • حررت قوات "المركز" بلدة تشيغاري في جمهورية دونيتسك وتم صد 6 هجمات وتكبيد العدو 340 قتيلا ومدرعة "برادلي" أمريكية ومدافع وأسلحة غربية.
    • عززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت خسائر العدو 145 عسكريا ومدافع غربية وناقلة جند مدرعة "إم 113" أمريكية، ومركبات ومدافع غربية و محطة حرب إلكترونية.

    • ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدته 100 عسكري ودمرت له ناقلة جند "إم 113" أمريكية، وآليات ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية.

    • تدمير رادار "جيراف" سويدي ومنصتي "باتريوت" أمريكية وأسلحة وعتاد في مطار عسكري.

    • إسقاط  صاروخي "هيمارس" أمريكيين و3 قنابل جوية "هامير" فرنسية. 

    • إسقاط 31 مسيرة أوكرانية.

    المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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