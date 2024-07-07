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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 07:59 GMT

    صواريخ "إسكندر" الروسية تدمّر بطارية "باتريوت" أمريكية ورادارا سويديّا جنوب أوكرانيا (فيديو)

    نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير صواريخ "إسكندر" بطارية "باتريوت" أمريكية ورادار "جيراف" سويديا لقوات كييف في قرية يوجنويه بمقاطعة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على البحر الأسود.

    ونشرت وزارة الدفاع الروسية أمس فيديو لتدمير منظومة "إس-300" أوكرانية بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة بولتافا غرب أوكرانيا.

    وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مروحيتين وثلاث مقاتلات "ميغ-29"، وطائرتي "سو-27" أوكرانية في المطار المذكور، وبنتيه التحتية ومدرجاته، بعد أن جهزته قوات كييف وحلفاؤها في "الناتو" لاستقبال مقاتلات "إف-16".

    المصدر: RT

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