ونشرت وزارة الدفاع الروسية أمس فيديو لتدمير منظومة "إس-300" أوكرانية بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة بولتافا غرب أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مروحيتين وثلاث مقاتلات "ميغ-29"، وطائرتي "سو-27" أوكرانية في المطار المذكور، وبنتيه التحتية ومدرجاته، بعد أن جهزته قوات كييف وحلفاؤها في "الناتو" لاستقبال مقاتلات "إف-16".

المصدر: RT