ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يحاولون إيجاد مخرج وصيغة مناسبة بشأن أوكرانيا في الإعلان الختامي، مقرة بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الإصلاحات ولكنه ليس حاسم بحتمية ضم كييف إلى الحلف وبالتالي تخفيف من توقعات كييف بالانضمام إلى الحلف قريبا".

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وبحسب العديد من دبلوماسيي الناتو المطلعين على الكواليس، فإنه لا تزال الصياغة النهائية مطروحة للنقاش لتحقيق التوازن في وجهات النظر حول الموعد الذي يمكن أن تصبح فيه أوكرانيا عضوا.

واستبعد الموقع أن يتم حل مسألة الصياغة قبل بدء القمة في 9 يوليو الحالي.

هذا وستعقد قمة الناتو بواشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو 2024، تكريما للذكرى الـ75 لتوقيع معاهدة شمال الأطلسي عام 1949، وستبحث القمة إنشاء هيكل جديد لمساعدة كييف وبناء "جسر إلى الناتو" لأوكرانيا، ما سيسمح لها بأن تصبح عضوا في الحلف عندما تتوفر لديه الإرادة السياسية.

وسبق أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا. وأكد أن فرصة كييف للانضمام إلى الحلف كانت أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي