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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 13:30 GMT

    ستولتنبرغ يفشل في إقناع أعضاء "الناتو" بالالتزام في دعم أوكرانيا على المدى الطويل

    فشل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في إقناع أعضاء "الناتو" بالالتزامات في دعم أوكرانيا على المدى الطويل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "DPA" الألمانية.

    ستولتنبرغ يفشل في إقناع أعضاء
    Sputnik

    وأكدت الوكالة: "لم يستطع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إقناع الحلفاء بالالتزام المالي في دعم أوكرانيا على المدى الطويل".

    وفي الوقت نفسه، اتفقت الدول الأعضاء على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار يورو في العام المقبل، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر غربي.

    ووفقا له، توصلت الدول الأعضاء في الحلف إلى الاتفاق قبل أسبوع من قمة الناتو في واشنطن، حيث ستوقع دول الحلف، اتفاقية لتزويد كييف بمساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو عام 2025.

    هذا وستعقد قمة الناتو بواشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو 2024، تكريما للذكرى الـ75 لتوقيع معاهدة شمال الأطلسي عام 1949، وستبحث القمة إنشاء هيكل جديد لمساعدة كييف وبناء "جسر إلى الناتو" لأوكرانيا، ما سيسمح لها بأن تصبح عضوا في الحلف عندما تتوفر لديه الإرادة السياسية.

     

     

    المصدر:DPA

     

     

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