وكتب رئيس بلدية دونيتسك أليكسي كوليمزين عبر قناته على "تليغرام": "شنت مدفعية العدو هجوما صاروخيا على أول سوبر ماركت يقع في شارع كييفسكي هذا الصباح".

وأضاف: "تسبب بالهجوم باندلاع حريق في المبنى وتضرر بشكل كبير".

تستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

المصدر: تاس