ونقلت "نيويورك تايمز" عن أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، كان عمل مع بايدن خلال فترة رئاسته ونيابته وإبان حملته عام 2020، قوله في مقابلة، إنه " لا ينبغي على بايدن أن يسعى لإعادة انتخابه" لولاية ثانية.

وبعد مشاهدة بايدن على انفراد وفي العلن وأثناء السفر معه، ذكر المسؤول لصحيفة "نيويورك تايمز" أنهم "لم يعودوا يعتقدون أن الرئيس يتمتع بما يلزم للقيام بحملة انتخابية قوية وهزيمة منافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول، الذي أصر على عدم الكشف عن هويته من أجل مواصلة الخدمة، أن "بايدن أظهر بشكل مطرد المزيد من علامات التقدم في العمر في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك التحدث ببطء أكبر وبتردد وخفوت، فضلا عن الظهور بمظهر أكثر إرهاقَا وهو على انفراد".

ومع تزايد الشكوك حول أهلية بايدن للرئاسة الأمريكية، كشفت أندريا لوفول ساندرز مقدمة برنامج "The Source" في فيلادلفيا، خلال مقابلة السبت مع شبكة "CNN" أن أدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت لها لائحة بالأسئلة المسموحة خلال مقابلتها معه، موضحة أن فريق بايدن زودها بمجموعة من الأسئلة التي يمكنها طرحها عليه خلال المقابلة التي جرت يوم الأربعاء الماضي عقب مناظرته مع سلفه ومنافسه الجمهوري على الرئاسة المقبلة دونالد ترامب.

وعلقت على مقابلتها مع بايدن بالقول: "وصلتني عدة أسئلة، هي ثمانية، والأربعة منها التي تم اختيارها هي التي وافقت عليها".

وعندما طُلب منها تأكيد ما إذا كانت قائمة الأسئلة قد جاءت من مسؤولي البيت الأبيض، أجابت لوفول ساندرز بالإيجاب.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أسبوع من المناظرة الكارثية بينه وبين دونالد ترامب، والتي تركت الأول يكافح من أجل حياته السياسية، حرّف كلماته خلال مقابلة مع إذاعة "Wurd" في فيلادلفيا، بحسب تقرير لصحيفة "تلغراف".

وخلط بايدن بين نفسه ونائبته كامالا هاريس، قائلا: "بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء... تخدم مع رئيس أسود"، خالطا على ما يبدو بين الحاضر والماضي حين كان نائبا لباراك أوباما.

المصدر: "نيويورك تايمز" + "CNN"