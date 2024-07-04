وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت أمس السفير الألماني في أنقرة بعد مطالبة وزيرة الداخلية الألمانية بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد اللاعب، بعد رفعه علامة بيده خلال مباراة تركيا والنمسا أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، أمس الأربعاء: "ندين ردود الفعل ذات الدوافع السياسية على استخدام رمز تاريخي وثقافي بشكل لا يستهدف أي شخص خلال احتفال فرح في منافسة رياضية".

وأضاف بيان الوزارة: "من غير المقبول أن يفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا تأديبيا ضد لاعبنا الوطني لكرة القدم ميريح ديميرال بعد مباراة كرة القدم التي أقيمت أمس بين منتخبنا الوطني لكرة القدم ومنتخب النمسا لكرة القدم ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم 2024".

(الإشارة المثيرة للجدل هي شعار القوميين المتطرّفين الأتراك).

المصدر: RT، TRT