وأعلنت شرطة إسطنبول الثلاثاء إلقاء القبض على تركي هدد سياحا عربا بالسكين الليلة الماضية في منطقة مسلك ساريير بإسطنبول.

وأشارت في بيان إلى أنها ألقت القبض على المشتبه به يبلغ من العمر 43 عاما في عنوان إقامته، حيث تبين أنه تحت تأثير الكحول.

وعقب إتمام الإجراءات في مركز الشرطة وإحالته إلى القضاء، أمر قاضي الصلح الجنائي المناوب بسجن المتهم بتهمة "الجرح العمد" و"مقاومة الشرطة".

02.07.2024 tarihi saat 02.00 sıralarında #Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan site önünde gerçekleşen bıçaklı tehdit olayı ile ilgili olarak Basın Açıklaması 🔎@AliYerlikaya @TC_icisleri pic.twitter.com/a1OEwnFW6Q — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) July 2, 2024

ووثق مقطع فيديو الرجل وهو يهدد أجانب عربا وبيده سكين مع تلفظه بشتائم وألفاظ نابية بحقهم.

وذكر مراسل RT أن المتهم هاجم رجلي الأعمال السعوديين خالد الفوزان، وإبراهيم الحديثي، خلال جلوسهما في أحد مقاهي منطقة مسلك في إسطنبول.

وأفاد المراسل بأنه رفع شعار القوميين الأتراك المتطرفين بيده (شعار رأس الذئب الرمادي)، مضيفا أنه قال "إذا كان بينكم رجل فليأتِ ليقاتلني.. ومن أنتم يا عرب لتخرجوا بمظاهرات ضد تركيا في سوريا.. وغيره الكثير من الألفاظ النابية".

ويأتي هذا الحادث عقب احتجاجات شهدتها ولاية قيصري بعد ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه وأعمال عنف واعتداءات على مبان إدارية وعلى العلم التركي في شمال سوريا.

المصدر: RT