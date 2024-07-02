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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 17:18 GMT

    رفع شعارا متطرفا.. القضاء التركي يقرر حبس شخص هدد رجلي أعمال سعوديين في إسطنبول بسكين (فيديو)

    قرر القضاء التركي يوم الثلاثاء حبس شخص أطلق تهديدات ضد أجانب وبيده سكين بمنطقة مسلك ساريير في مدينة إسطنبول مساء الاثنين.

    رفع شعارا متطرفا.. القضاء التركي يقرر حبس شخص هدد رجلي أعمال سعوديين في إسطنبول بسكين (فيديو)
    RT

    وأعلنت شرطة إسطنبول الثلاثاء إلقاء القبض على تركي هدد سياحا عربا بالسكين الليلة الماضية في منطقة مسلك ساريير بإسطنبول.

    وأشارت في بيان إلى أنها ألقت القبض على المشتبه به يبلغ من العمر 43 عاما في عنوان إقامته، حيث تبين أنه تحت تأثير الكحول.

    وعقب إتمام الإجراءات في مركز الشرطة وإحالته إلى القضاء، أمر قاضي الصلح الجنائي المناوب بسجن المتهم بتهمة "الجرح العمد" و"مقاومة الشرطة".

    ووثق مقطع فيديو الرجل وهو يهدد أجانب عربا وبيده سكين مع تلفظه بشتائم وألفاظ نابية بحقهم.

    وذكر مراسل RT أن المتهم هاجم رجلي الأعمال السعوديين خالد الفوزان، وإبراهيم الحديثي، خلال جلوسهما في أحد مقاهي منطقة مسلك في إسطنبول.

    وأفاد المراسل بأنه رفع شعار القوميين الأتراك المتطرفين بيده (شعار رأس الذئب الرمادي)، مضيفا أنه قال "إذا كان بينكم رجل فليأتِ ليقاتلني.. ومن أنتم يا عرب لتخرجوا بمظاهرات ضد تركيا في سوريا.. وغيره الكثير من الألفاظ النابية".

    ويأتي هذا الحادث عقب احتجاجات شهدتها ولاية قيصري بعد ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه وأعمال عنف واعتداءات على مبان إدارية وعلى العلم التركي في شمال سوريا.

    المصدر: RT

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