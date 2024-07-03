وأضاف أوبراين خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "في البداية استهدفت القوات الأوكرانية، المنطقة التي نفذت روسيا منها هجومها بالقرب من خاركوف. والآن، كما قال جيك سوليفان (مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي) الأسبوع الماضي، إذا حاولت روسيا توسيع هذه الجبهة، فسيتم السماح لأوكرانيا بالوصول إلى أهداف على مسافة أكبر داخل روسيا".

إقرأ المزيد

في وقت سابق، سمحت بعض الدول الغربية وبينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، للجيش الأوكراني باستخدام الأسلحة التي تلقتها منها لضرب عمق الأراضي الروسية.

وقال عضو مجلس الدوما ميخائيل شيريميت إن السلطات الأمريكية تحاول من خلال مهاجمة الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية إطلاق العنان لحرب واسعة النطاق في أوكرانيا.

من جانبه، شدد الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على أن توريد الأسلحة إلى نظام كييف يدل على المشاركة المباشرة للغرب في النزاع، لأن الجيش الأوكراني ليس قادرا على استخدام صواريخ ATACMS أو Storm Shadow بشكل مستقل.

ولم يستبعد الرئيس بوتين إمكانية توريد الأسلحة الروسية إلى تلك المناطق التي من الممكن توجيه ضربات منها على أهداف حساسة للدول التي تسلح أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي