و قال كريفونوس في مقابلة مع قناة "Newsroom" على موقع "يوتيوب": "الآن سيقررون (سلطات كييف) التضحية بالجنرال سيرسكي للتغطية على فشلهم في اتجاه خاركيف وتقصيرهم في قضايا التعبئة الاقتصادية.. مرة أخرى سنضحي بجنرال آخر، ومرة أخرى سنشهد تغييرا كبيرا في قيادة القوات المسلحة".

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ووفقا للجنرال المتقاعد، فإن التاريخ سيعيد نفسه وسيواجه سيرسكي نفس مصير القائد السابق للجيش الأوكراني فاليري زالوجني.



وفي وقت سابق أقال زيلينسكي رئيس قسم الأمن السيبراني في هيئة الأمن الأوكراني إيليا فيتيوك، وقائد قوات الدعم في القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر ياكوفيتس بعد أقل من شهرين مضيا على تعيينه في هذا المنصب.



وفي سلسلة التخبط قام زيلينسكي قبل ذلك بإقالة القائد السابق لقوات دعم القوات المسلحة الأوكرانية دميتري غيريغا، وفي 8 فبراير الماضي أقال فاليري زالوجني من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.

كما قام بطرد عدد من المستشارين والمساعدين من بينهم المستشارة ألينا فيربيتسكايا، و"مفوضة الأنشطة التطوعية" ناتاليا بوشكاريوفا.

المصدر: غازيتا.رو+RT