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سيناتور روسي: زالوجني "كبش فداء" لفشل الهجوم المضاد وسيرسكي لن يغير الوضع

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سيناتور روسي: زالوجني
Globallookpress Volodymyr Tarasov
قائد القوات الأوكرانية الجديد ألكسندر سيرسكي
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أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن إقالة فاليري زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي في منصب قائد القوات الأوكرانية لن يغير الوضع.

وقال جباروف: "لا أعتقد أن هذا سيغير الوضع بشكل جذري، لأن زالوجني وسيرسكي عملا معا، وكان سيرسكي القائد الأعلى للقوات البرية".

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وأضاف: "أعتقد أنهم جعلوا زالوجني مذنبا، وأصبح "كبش فداء" إخفاقات عام 2023، وعندما لم يحقق الهجوم المضاد النتائج المرجوة منه، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة ولم تحرز أي تقدم، كان من الضروري تحميل الهزيمة لشخص ما".

وأشار جباروف إلى أنه قد تكون هناك مشاكل مع هذه الإقالة.

وأكد أن "زالوجني يتمتع بدعم كبير من الشعب، أكثر من زيلينسكي نفسه كما تظهر استطلاعات الرأي في شبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية، وسيكون منافسا مباشرا للرئيس زيلينسكي في المستقبل القريب، وأعتقد أن الأمر قد بدأ للتو".

وأشار إلى أن الأمل في أوكرانيا يبقى فقط في المساعدة من الغرب.

وشدد على أنه "عاجلا أم آجلا سوف يفهم الجميع أن هذا إهدار للموارد لا معنى له على الإطلاق، والأهم من ذلك، أنه لن يؤدي إلى ما يحلم به الغرب وهو تدمير روسيا".

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إعفاء زالوجني من منصبه. وأصدر زيلينسكي قرارا بتعيين سيرسكي قائدا جديدا للقوات الأوكرانية خلفا لزالوجني.

المصدر: نوفوستي

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