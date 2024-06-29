"نوفوستي": أوكرانيا وبولندا تستبقان قمة الناتو المقبلة بتوقيع اتفاقية أمنية ثنائية

كشف مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" أن بولندا وأوكرانيا بصدد توقيع اتفاقية أمنية مشتركة في الأيام المقبلة خلال زيارة مرتقبة لفلاديمير زيلينسكي إلى العاصمة وارسو.

وقال المصدر: "سيصل (رئيس أوكرانيا) إلى وارسو الأسبوع المقبل، وإذا لم يحدث شيء، فسيتم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقية أمنية ثنائية".

وأشار إلى أنه من الضروري توقيع الجانبين على اتفاق أمني قبل بدء قمة حلف الناتو التي ستعقد في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل.

وأضاف أن "الحكومة البولندية، التي تقف في طليعة الداعمين لأوكرانيا، تريد إرسال إشارة إلى المشاركين في قمة الناتو مفادها أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من المساعدة".

ووقعت أوكرانيا اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي،

وفي 27 يونيو الجاري، تم على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، التوقيع على اتفاقيات أمنية بين أوكرانيا وكل من ليتوانيا وإستونيا.

وكان رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن الوثيقة ستشمل تقديم المساعدة العسكرية والمالية والدبلوماسية لأوكرانيا.

وفي أبريل الماضي، قال فلاديمير زيلينسكي إن كييف تتفاوض مع واشنطن في إطار اتفاقية ثنائية حول التعاون الأمني، وزيادة حجم الدعم الأمريكي العسكري والمالي المقدم لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي