مكتب زيلينسكي: قمة "الناتو" عديمة الفائدة دون اتخاذ قرارات واضحة إزاء أوكرانيا

قال إيغور جوفكا نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي إن قمة "الناتو" المقبلة في يوليو ستكون عديمة الفائدة ما لم يتم فيها اتخاذ قرارات واضحة تجاه أوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لما صرح به جوفكا في مقابلة مع "رويترز" قال فيها: "أعتقد أنه ينبغي اتخاذ قرارات جدية في القمة، بما في ذلك ما يتعلق بأوكرانيا، لأنه إذا لم يتم اتخاذ قرارات جدية بشأن أوكرانيا، فإن القمة ستكون عديمة الفائدة"، إلا أنه لم يحدد بالضبط ما يعنيه بـ "القرارات الجدية".

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وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين قد قال يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تتوقع أن تسفر قمة "الناتو" المقبلة في واشنطن عن قرار إيجابي بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الوضوح فيما يتعلق بآفاق أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيسمح "بوضع جسر واضح" للانضمام إلى "الناتو"، وهو ما يعني، من بين أمور أخرى، التزامات على كييف بتنفيذ عدد من الإصلاحات الضرورية.

وكان الصحفي في مجلة National Interest الأمريكية ستافروس أتلاماز أوغلو قد كتب أنه من غير المرجح للغاية أن تتلقى أوكرانيا دعوة للانضمام إلى "الناتو" في قمة التحالف المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد قمة "الناتو" في واشنطن يومي 9 و11 يونيو.

المصدر: نوفوستي