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أوكرانيا توقع اتفاقيات أمنية مع ليتوانيا وإستونيا

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أوكرانيا توقع اتفاقيات أمنية مع ليتوانيا وإستونيا
Sputnik
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تم على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، التوقيع على اتفاقيات أمنية بين أوكرانيا وكل من ليتوانيا وإستونيا، وتم بث حفل التوقيع عبر الإنترنت من قبل الخدمة الصحفية للمجلس الأوروبي.

ووقع على الوثائق، فلاديمير زيلينسكي وكذلك رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، بالإضافة إلى رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس.

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ولم يقدم الاتحاد الأوروبي أو الدول الموقعة على الاتفاقات أية تفاصيل عن محتوياتها.

في وقت سابق من اليوم، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه سيتم في بروكسل خلال الساعات المقبلة التوقيع على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا حول الضمانات الأمنية لنظام كييف.

وأشار بوريل إلى أن الوثيقة ستشمل تقديم المساعدة العسكرية والمالية والدبلوماسية لأوكرانيا.

المصدر: تاس

 

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