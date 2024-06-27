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بوريل: ضمانات الاتحاد الأوروبي الأمنية لكييف تشمل المساعدات العسكرية

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بوريل: ضمانات الاتحاد الأوروبي الأمنية لكييف تشمل المساعدات العسكرية
Sputnik
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قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه سيتم في بروكسل خلال الساعات المقبلة التوقيع على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا حول الضمانات الأمنية لنظام كييف.

 وأشار بوريل، في حديث للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين في بروكسل، إلى أن الوثيقة تتضمن تقديم مساعدات عسكرية ومالية ودبلوماسية من جانب الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

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وأضاف بوريل: "هذه القمة مهمة بشكل خاص، لأننا سنوقع مع فلاديمير زيلينسكي على ضمانات أمنية تشمل تقديم المساعدة العسكرية والمالية والدبلوماسية لأوكرانيا".

في وقت سابق، قالت صحيفة Welt am Sonntag، إن الاتحاد الأوروبي وافق على مشروع لتزويد أوكرانيا بضمانات أمنية. ووفقا لها تتضمن مسودة الاتفاق 11 صفحة، وهي لا تنص بأي شكل من الأشكال على مشاركة مباشرة لقوات من الاتحاد الأوروبي في الأعمال القتالية ضد روسيا؛ وفقط يجري الحديث عن المساعدة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية لأوكرانيا. وستبقى الضمانات سارية حتى تنضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

المصدر: تاس

 

 

 

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