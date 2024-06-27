الرئيس البلغاري يرفض ترؤس وفد بلاده إلى قمة الناتو المقبلة في واشنطن

رفض الرئيس البلغاري رومين راديف قبول عرض مجلس الوزراء لرئاسة وفد بلاده إلى قمة الناتو في يوليو القادم بواشنطن، معربا عن عدم موافقته على الموقف الذي تبنته الحكومة حول أوكرانيا.

وذكر التلفزيون الوطني البلغاري "BNT" نقلا عن بيان صادر عن مكتب الرئاسة أنه ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا "أيد رئيس الدولة جميع عناصر النهج الجماعي للضمانات الأمنية وزيادة القدرات الدفاعية وتنفيذ الخطط الإقليمية لحلف الناتو وزيادة الأموال المخصصة للدفاع، وفي الوقت نفسه، فإن راديف لا يقبل بعض الأحكام والمواقف الإطارية التي تبنتها الحكومة والمتعلقة بالالتزامات التي يجب على بلادنا اتخاذها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا".

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وأشار البيان إلى أن راديف في هذا الصدد "لم يقبل عرض مجلس الوزراء لقيادة الوفد البلغاري والمشاركة في اجتماع قادة الدول والحكومات في واشنطن".

وبحسب التلفزيون الوطني، فقد وافق مجلس الوزراء في 26 يونيو على مواقف بلغاريا الإطارية لقمة الحلف في واشنطن التي ستعقد في يوليو.

وبموجب قرار المجلس، طُلب من الرئيس أن يترأس الوفد البلغاري ويعلن مواقف بلاده في القمة وعلى أساسه يوافق أو يصادق على الوثائق التي ستقدم في الاجتماع.

ولم يوضح البيان تفاصيل الموقف البلغاري المعتمد بشأن أوكرانيا.

ومن المقرر أن تعقد القمة في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.

المصدر: تاس